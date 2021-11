Herbstzauber-Tour im Hainich abgesagt

Zum Herbstzauber im Hainich sind in den letzten Jahren viele Besucher gekommen. Die Veranstaltung wurde wegen der aktuellen Corona-Situation abgesagt.

Hütscheroda. Die beliebte Wanderung „Herbstzauber im Hainich“ ist abgesagt worden. Grund sind die steigenden Corona-Fallzahlen.

Die beliebte Herbstwanderung „Herbstzauber im Hainich“ in Hütscheroda, die am 7. November geplant war, wird abgesagt. Das teilt die Nationalparkverwaltung mit. Als Grund werden die aktuellen Corona-Fallzahlen genannt. Thüringen sei derzeit leider bundesweiter Inzidenz-Spitzenreiter, heißt es in der Pressemitteilung.

Bei dieser Veranstaltung mit Nationalparkführerin Susanne Merten handelt es sich um eine Wanderung mit einer Verköstigung der Besucher am Hotel Herrenhaus in Hütscheroda. Diese ist in jedem Jahr ein Besuchermagnet mit mehr als 100 Gästen. Aufgrund der aktuellen Entwicklung sagt der Nationalpark diese Wanderung ab, um kein unnötiges Risiko einzugehen. Wanderfreunden werden die 20 Rundwanderwege im Hainich empfohlen, die jederzeit individuell erwandert werden können.