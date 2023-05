Herda blüht dank des Einsatzes vieler Einwohner richtig auf

Herda. Für das Vorhaben „Herda blüht auf, summt und brummt“ erfährt der Ort Unterstützung vom Land. Es geht nicht nur um ein schöneres Ortsbild.

Der gut 700 Einwohner zählende Ortsteil Herda der Stadt Werra-Suhl-Tal blüht jetzt richtig auf, verwandelt sich dank vieler fleißiger Hände, aber auch aufgrund der steigenden Temperaturen in ein farbenfreudiges Blütenmeer. Die Dorfgemeinschaft krempelt in letzter Zeit mit Unterstützung des Bauhofs und des regionalen Fachbetriebs, der Gärtnerei Wildwuchs, gleich mehrfach bei Arbeitseinsätzen die Ärmel hoch.

Tatkräftig packen Einwohner aus Herda bei den beiden Pflanzaktionen vor kurzem mit an. Der Ort gewann beim Förderwettbewerb „Mehr Natur in Dorf und Stadt“ zur Förderung der Insektenvielfalt in Kommunen Thüringens. Foto: Maxi Domke

Das Dorf bewarb sich im April vergangenen Jahres mit seinem Vorhaben „Herda blüht auf, summt und brummt“ beim Förderwettbewerb „Mehr Natur in Dorf und Stadt“ zur Förderung der Insektenvielfalt in Kommunen Thüringens.

Die Anwohner arbeiten zuvor bei zahlreichen Treffen und Vorortterminen sowie mit fachlicher Unterstützung gemeinsam das Konzept aus, das die Stadtverwaltung für den Ortsteil zum Wettbewerb später einreicht. So informieren sich Herdaer für das Projekt beispielsweise im September vergangenen Jahres beim Stadtgärtner von Bad Saulgau (Baden-Württemberg).

Landesamt berät fachlich

„Wir erhalten etwas mehr als 23.000 Euro Fördergelder“, freut sich Maxi Domke aus Herda, die das Projekt mit den Anwohnern vorantreibt.



Anwohner helfen bei der Vorbereitung der Fläche an der Einheitslinde für das Pflanzen von Bäumen und Sträuchern sowie die Aussaat verschiedenster Blühpflanzen. Foto: Maxi Domke

Insgesamt vier bislang trostlos wirkende Bereiche im Ortskern, zu denen die Grünflächen an der Einheitslinde (650 Quadratmeter), an der Bushaltestelle „Herda Mitte“ (200) und der Flecken „Historische Wegmarkierung Weißer Stern“ (100) sowie die Zaungrenze des Außenspielgeländes am Kindergarten unweit des Mühlgrabens (160) gehören, verwandeln die Dorfbewohner mit der Kirmesjugend und dem Heimatverein bei Pflanz- und Aussaataktionen tatkräftig in Blühparadiese für Insekten. Zuvor entfernte der Bauhof im November und Dezember vergangenen Jahres alte Gehölze. Vertreter vom Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und ländlichen Raum unterstützen vor Ort mit fachlicher Beratung.

Fachleute verschiedener Institutionen beraten immer wieder bei Vorortterminen. Foto: Maxi Domke

Geringer Pflegeaufwand, hoher Nutzen

Mit der Aussaat von pollenreichen Frühblühern, insektenfreundlichen Blühmischungen, Kräutern (Muskatellersalbei, Katzenminze, Ysop) sowie der Anpflanzung von Stauden (Jakobsleiter, Fetthenne), Obstgehölzen und Beerensträucher (Hartriegel, Kornelkirsche) möchten die Mitstreiter ein stetiges Nahrungsangebot vom Frühjahr bis zum Herbst für Wildbienen, Hummeln, Schmetterlinge sowie vielen weiteren Insektenarten schaffen.

„Wir verwenden gebietsheimische Gehölze und für die Region typische Blühmischungen“, betont Anwohnerin Maxi Domke, die im Landratsamt Wartburgkreis auch Klimaschutzmanagerin ist. An der Einheitslinde kommen beispielsweise rund 30 verschiedene Staudenarten, sieben unterschiedliche Gräser, zehn Gehölzarten sowie eine Hainbuchen-Hecke in die Erde. Die Pflanzenauswahl ermöglicht einen recht geringen Pflegeaufwand.

Hummelkästen, Bienenhotels und Ziegelmauern

Neben dem farbenfrohen Nahrungsangebot denken die Herdaer auch an Lebensräume für verschiedene Insektenarten. „Ober- und unterirdische Hummelkästen, Wildbienenhotels, aber auch Kästen für Schmetterlinge, Florfliegen und Ohrwürmer sowie Holz- und Ziegelmauern bieten für Insekten und Kleintiere optimalen Lebensraum“, sagt Maxi Domke, die sich freut, dass das Projekt einen überaus hohen Zuspruch in der Dorfgemeinschaft findet. Der Heimatverein organisiert an der Einheitslinde eine Sitzgelegenheit zum Verweilen.