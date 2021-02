Katharina Wegener (Valerie Niehaus) weiß nicht mehr, wo ihr der Kopf steht: Plötzlich taucht ihre alte Jugendliebe Juri Hoffmann (Dirk Borchardt, 2.v.r.) wieder in ihrer Heimatstadt Eisenach auf, weil er sich um seinen zunehmend wunderlichen Vater Willi (Ernst Stötzner, r.) kümmern muss. Katharinas Mann Georg (Max Hopp, l.), der schon immer die Ahnung hatte, nur zweite Wahl zu sein, beobachtet das Geschehen aufmerksam.

Eisenach. Das ZDF zeigt am kommenden Sonntag „Nächste Ausfahrt Glück". Zweiteiler wurde in der Wartburgstadt gedreht.

Kann Liebe nach über 30 Jahren wieder voll brennen? Anschauen kann man sich das im Fernsehen am übernächsten Sonntag um 20.15 Uhr im ZDF. Vor allem Eisenacher sollten sich diesen Sendetermin im Kalender eintragen. „Nächste Ausfahrt Glück“ wurde im letzten Herbst in Eisenach und in der Region gedreht (unsere Zeitung berichtete).