Heuballen brennen bei Vitzeroda

Vitzeroda Diesen Feuerwehreinsatz gibt es im Wartburgkreis.

Dienstag gegen 3.10 Uhr brach laut Polizei auf einer Wiese in der Nähe der Springerstraße in Vitzeroda im Wartburgkreis ein Brand aus. Dabei sind mehrere Heuballen in vollständig in Brand geraten. Es entstand ein Schaden von ungefähr 2.000 Euro, Personen wurden nicht verletzt.

Die Brandursache ist derzeit Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer:0268124/2021) entgegen.

