Mit Unterstützung aus Marburg und Nürnberg gibt es noch mehr zum Gasthaus „Zur Wartburg“ in Oberösterreich zu erfahren.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Hilfe aus Marburg

An dieser Stelle war geschrieben worden, warum es eine Wartburggasse und ein Gasthaus „Zur Wartburg“ in Bad Goisern in Oberösterreich gibt. Die Geschichte hat sich weiter gedreht, mit Hilfe aus Eisenachs Partnerstadt Marburg.

Der dort lebende Philosoph Joachim Kahl teilt zu Konrad Deubler, Inhaber des besagten Gasthauses, mit, dass sich dieser für Ludwig Feuerbach begeistert hat. Feuerbach besuchte Deubler in Goisern. Er war ein kritischer Verehrer Luthers. Insofern könnte die Wartburg als Ort der Bibelübersetzung gemeint sein. Außerdem schickte Professor Kahl meine Anfrage an Helmut Walther, einen in Nürnberg lebenden Feuerbach-Experten. Dieser macht aufmerksam, dass sich Feuerbach „Luther II“ nannte, und es damit eine indirekte Verbindung zwischen Deubler, Feuerbach und der Wartburg gegeben hat. Deubler erwarb das „Schennerwirtshaus“ 1848 und benannte es sofort „Zur Wartburg“ um. Wahrscheinlich ist neben einer Verbindung zu Luthers Wartburg auch eine zum Wartburgfest 1817, das eine Protestkundgebung gegen reaktionäre Politik und Kleinstaaterei war. Deubler selber saß wegen Hochverrats und Religionsstörung in Haft. Sein Wirtshaus galt als Treff Andersdenkender. So spannend kann Heimatgeschichte sein.