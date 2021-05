Hilfe für die Familien in der Wartburgregion

Eisenach. Digitale Aktion des Bündnisses für Bildung in der Wartburgregion

Am 15. Mai ist der Internationale Tag der Familie, der in diesem Jahr bundesweit unter dem Motto: „Zusammenhalt. Vor Ort und für Familien“ steht. Auch in der Wartburgregion will das lokale Bündnisse für Bildung, Familien stärken. „Gerade in der jetzigen Zeit sind Familien essenziell und brauchen jede Hilfe, die wir geben können – auch auf Distanz“, findet Eva Günther vom Bildungsträger Ziola, der auch Mitglied im lokalen Bündnis ist.

Es gehe, so die Eisenach Stadtverwaltung für das Bündnis, darum den Zusammenhalt der Familien vor Ort zu stärken. Das Bündnis setze sich mit einer digitalen Aktion dafür ein, die Lebens- und Arbeitsbedingungen für Familien zu verbessern. Mit einem öffentlichen Statement soll darauf hingewiesen werden, wie wichtig und wertvoll Familie ist, gerade jetzt. Stellvertretend für das Bündnis werden Ziola GmbH, StartUp-Kirche, die Beauftragten für Chancengleichheit in den Jobcentern sowie die beiden Gleichstellungsbeauftragten aus Stadt und Kreis genannt.

In der Familie erlernten Kinder die Grundlagen der Kommunikation und sozialen Interaktion, hieß es weiter. Was, so die Initiatore, „in der Familie gelingt, hat eine große Auswirkung auf das spätere Leben und die Beziehungen im eigenen Umfeld.“