Hilfe im Schilderwald

Birgit Schellbach meint: Eisenachs viele Baustellen machen es vor allem Touristen schwer.

Die Eisenacher Alexanderstraße ist wieder durchgängig befahrbar! Wie sehr hatte sich deren Sperrung auf den gesamten Verkehrsfluss in der Stadt ausgewirkt. Auf der Rennbahn, die im Grunde als einzige Alternative zur Verfügung gestanden hat, waren Staus an der Tagesordnung.

Überhaupt braucht man als Autofahrer im Moment in Eisenach gute Nerven wegen der vielen Baustellen. Während Einheimische aber immer noch einen Schleichweg finden, landen die Touristen in Sackgassen.

So kann es einem passieren, dass man gemütlich im Außenbereich eines Restaurants am Frauenberg sitzt und zum dritten Mal sieht, wie ein BMW mit Münchener Kennzeichen vorbei fährt. Der Fahrer, so die Vermutung, findet trotz elektronischer Navigation den Ausgang aus der Innenstadt nicht. Da hilft nur noch: rechts ranfahren, aussteigen und einen hilfsbereiten Passanten finden.

Das hat in besagtem Beispiel geklappt, ebenso bei einer Fahrerin eines VW mit holländischen Kennzeichen, die mehrfach an der voll gesperrten Alexanderstraße gescheitert ist und dann die erlösende Information an einem Imbiss in der Querstraße erhalten hat.

Also liebe Touristen, im aufgebauten Schilderwald nicht verzagen, sondern einen Einheimischen fragen. Der hilft gern.