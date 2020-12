Hirtenweihnacht in Eisenach findet statt

Bei der Hirtenweihnacht in Eisenach wird an Stationen unter freiem Himmel die Weihnachtsgeschichte erzählt. Das Bild ist ein Archiv-Bild.

Eisenach. Die traditionelle Hirtenweihnacht findet an Heiligabend in der Wartburgstadt statt. Wegen Corona sind einige Regeln zu beachten.

Die Hirtenweihnacht unter freiem Himmel findet auch in diesem Jahr an Heiligabend statt. Das teilen die Veranstalter, die Landeskirchliche Gemeinschaft und die Start-Up Kirche Eisenach, mit. Von 15 bis 16.30 Uhr wird die Weihnachtsgeschichte an vier Stationen lebendig gestaltet. Beginn ist an der Wandelhalle und Ende im Johannistal.

Diesmal, so verrät Pastorin Cordula Lindörfer, können sich die Familien mit dem kleinen Leon auf eine Zeitreise begeben, um mal lustig und mal nachdenklich die Bedeutung von Weihnachten zu begreifen. Den Veranstaltern sei es wichtig, die Hirtenweihnacht, die zum zehnten Mal organisiert wird, auch dieses Jahr stattfinden zu lassen. Sie weisen auf besondere Regeln aufgrund der Coronapandemie hin wie Maskenpflicht und Abstand während der gesamten Hirtenweihnacht.