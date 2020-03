Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Hochburg der Museumsgänger

Die Wartburg bleibt auch im Vorjahr das touristische Zugpferd für Eisenach und ganz Thüringen. Auch wenn die elf Museen der Klassik-Stiftung Weimar insgesamt etwa eine Million Besucher im Vorjahr registrieren, kommt aber kein Museum allein an die Besucherzahl der Wartburg heran. Mit 314.602 Gästen im Jahr 2019 (1339 weniger als 2018) bleibt die Wartburg auch im Bauhaus-Jubiläumsjahr weiter Spitzenreiter vor dem Bauhaus-Museum Weimar mit 268.305 Besuchern. Ebenfalls in den sechsstelligen Bereich (146.176) kommt das Goethe-Nationalmuseum in Weimar.

Aber auch Eisenachs Bach- und Lutherhaus sowie das Museum Automobile Welt Eisenach (AWE) lassen eine Reihe namhafter Museen im Freistaat hinter sich, wie das Spielzeugmuseum Sonneberg (33.217), das Museum Kloster Veßra (32.513), das Schloss Belvedere (32.054) oder die Wilhelmsburg Schmalkalden mit 28.715 Gästen. Das Eisenacher Bachhaus-Museum (47.272) muss sich Goethes Gartenhaus (50.240) geschlagen geben, liegt aber knapp noch vor dem Fahrzeugmuseum Suhl (47.087). Das Automobilbaumuseum liegt nahezu gleichauf mit dem Waffenmuseum Suhl (40.219). Zu den Zugpferden der Wartburgregion zählt auch das Erlebnisbergwerk Merkers, das vergangenes Jahr rund 68.000 Besucher inspizierten.