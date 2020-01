Am Hörselufer im Grabental unweit der Brücke Naumann-Straße werden Bäume gefällt.

Eisenach. Die Baumfäller sind Vorboten für das in diesem Jahr startende Hochwasserschutz-Projekt in Eisenach.

Hochwasserschutz-Projekt in Eisenach nimmt Fahrt auf

Der Millionen Euro teure Hochwasserschutz in der Kernstadt Eisenach ist seit Jahren ein Thema, bei Bürgerversammlungen zigfach erläutert. Nun nimmt die Umsetzung Fahrt auf. In diesen Tagen werden entlang der Hörsel Bäume gefällt – im Grabental unweit der Brücke Naumann-Straße. Das Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz hat die Arbeiten zur Baufeldfreimachung sowie zu den Rodungs- und Gehölzfällungen in Gang gesetzt.

Umfangreiche Fällarbeiten Die Fällarbeiten sollten sich voraussichtlich bis Februar erstrecken. Schwerpunkt der Arbeiten werden Januar und Februar sein. Begonnen wurde mit einem kleinen Teil der Fällarbeiten auf Höhe der Kohl Automotive Eisenach GmbH (ehemals Umformtechnik) an der Amrastraße südlich der Hörsel. Dort sind fünf Gehölze betroffen. Die Arbeiten wurden auf Höhe der Friedrich-Naumann-Brücke fortgesetzt und durch ein Unternehmen aus Steinach-Hallenberg ausgeführt. Betroffen sind ebenso Flächen nördlich der Straße Grabental auf Höhe der Karolinenbrücke. Brückenbau und geänderte Kreuzungen Anschließend erfolgen Arbeiten im Bereich des Mühlgrabens (Abschnitt Kleingartenanlage Eintracht Spickenstraße bis Kasseler Straße) und entlang eines Teilabschnitts des Roten Baches (Mündung in den Mühlgraben bis zur Spickenstraße). Auch diese Arbeiten übernimmt das Unternehmen Forstdienstleistung Hollandt. Für den Projektverantwortlichen Marco Bauerschmidt und sein Team geht es Schlag auf Schlag. Am Donnerstag steht die Bauanlaufberatung für das Hochwasserschutzprojekt ins Haus, im Zuge dessen auch die Brücke Friedrich-Naumann-Straße selbst neu gebaut und die Kreuzung Grabental/ Karolinenstraße/Palmental verändert werden wird. Abrissarbeiten im Bereich von Kleingartenanlagen Im Abschnitt nördlich der Hörsel, zwischen der Brücke über die Hörsel/Höhe Opeltor 2 und dem Opelsteg, beginnen die Fällarbeiten und die Rodung von Wurzelstubben ebenfalls. Südlich der Hörsel, zwischen Opelsteg und der Einmündung des Mühlgrabens Höhe Adam-Opel-Straße, starten die Abrissarbeiten im Bereich der Kleingartenanlagen Wiesengrund und Hörselgrund inklusive der notwendigen Fällarbeiten. Diese Arbeiten übernimmt die Bietergemeinschaft Strassing/Bickhardt.