Die geplante Erhöhung der Parkgebühren in Eisenach hat in den sozialen Netzwerken für harsche Kritik gesorgt. Aber auch in den Fraktionen des Stadtrates finden sich nicht nur Befürworter, wie die Abstimmung im Haupt- und Finanzausschuss am Dienstagabend zeigte.

Jo West (Grüne), gleichzeitig Vorsitzender des Gewerbevereins, sieht darin ein „falsches Signal“ und einen Schaden für die Händler in der Innenstadt. Höhere Parkgebühren würden Kunden abschrecken, seien ein weiterer Nachteil gegenüber dem Online-Einkauf. „Im Gegenzug sollten wenigstens die Einnahmen verwendet werden, um einen Citymanager zu bezahlen“, wünschte sich West neben der negativen auch eine positive Botschaft. Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke) hielt dagegen, dass in Erfurt locker ein Ticket für sieben Euro im Parkhaus bezahlt und trotzdem eingekauft werde. Wichtiger sei die Attraktivität insgesamt. Zum Erlebnis Einkaufen gehöre heute das Erlebnis Gastronomie. Die Oberbürgermeisterin hält die neuen Parkgebühren für „moderat und angemessen“.

Hohe Verluste in denstädtischen Parkhäusern

In den beiden städtischen Parkhäusern „Am Markt“ in der Straße Hinter der Mauer und Cityparkhaus in der Uferstraße sollen ab Januar pro Stunde 1,20 Euro bezahlt werden (bisher ein Euro). Für das Parken am Rand von Straßen und Plätzen würden dann 1,50 je Stunde fällig (bisher 1,20 Euro). Damit sollen Autofahrer dazu bewegt werden, in die preiswerteren Parkhäuser zu fahren. Denn beide arbeiten mit Verlusten. Im Parkhaus „Am Markt“ betrug das Minus im letzten Jahr 127.547 Euro. Im Cityparkhaus waren es 186.991 Euro.

Im Parkhaus „Am Markt“ ist der seinerzeit von der Stadt mit dem privaten Investor geschlossene Mietvertrag der Hauptgrund für die Verluste. Während das Cityparkhaus im ehemaligen Straßenbahndepot wegen der Enge der Stellplätze und der größeren Entfernung zum Zentrum nicht so gern genutzt wird. Aber zur Wahrheit gehört auch, dass die Stadt im Straßenrandparken im letzten Jahr 790.053 Euro eingenommen hat. Das gleicht die Verluste in den Parkhäusern mehr als aus. Trotzdem, so argumentierte Wolf, müssen die Einnahmen verbessert werden. Die letzte Erhöhung sei lange her.

Gisela Rexrodt (parteilos, für die FDP) möchte die Dauerparkplätze verringern, weil sich beim stundenweisen Parken die Einnahmen in derselben Zeit erhöhen. Wiederum Dauerparker ab Januar auch tiefer in die Tasche greifen müssen. Diese Steigerungen könnten nach Ansicht von Michael Klostermann (SPD) noch höher ausfallen, weil nicht einzusehen sei, warum der städtische Steuerzahler die Dauerparker subventioniere. „Die Frage ist, wer die Dauerparker sind. Dazu gehören Friseusen und Verkäuferinnen, die in der Innenstadt arbeiten“, so die OB. „Aber auch Mitarbeiter der Stadtverwaltung, mit denen man es sich lieber nicht verscherzen will“, entgegnete Klostermann.

Beste Auslastung warim Monat August

Im Parkhaus „Am Markt“ soll die Zahl der Dauerparkplätze tatsächlich um 30 verringert werden, kündigte Bolko Schumann vom städtischen Regiebetrieb an. Im Cityparkhaus mache es aber angesichts der insgesamt schlechteren Auslastung keinen Sinn. Die höchste Auslastung erzielte das Parkhaus „Am Markt“ in diesem Jahr bislang im August mit 13.000 Belegungen im Monat. Auch im Cityparkhaus war der August der erfolgreichste Monat, aber nur mit knapp 4000 Belegungen. Zurzeit steigt die Nutzung in beiden Häusern – wegen des Weihnachtsmarkts.

Susi Schreiber (AfD) äußerte sich ablehnend. Die Eisenacher würden immer älter und seien auf das Auto und das Parken angewiesen. Die OB betonte, über den Preis auch einen Anreiz schaffen zu wollen, das Auto stehenzulassen, mit dem Bus oder Fahrrad in die Stadt zu fahren oder zu Fuß zu gehen.

Der Hauptausschuss stimmte mehrheitlich den höheren Parkgebühren zu – viermal Ja, zweimal Nein, zwei Enthaltungen. Entscheidend ist der Stadtrat am 10. Dezember.