Hoffnung auf das Rennsteiglied

Peter Rossbach über das Abenteuer 1. Liga für den ThSV Eisenach.

Ei-Ei-Eisenach. So eine gewisse Nervosität und Hektik sind da schon spürbar bei den Machern des Handball-Erstligisten ThSV Eisenach (es ist immer noch was Besonderes, die Finger auf der Rechnertastatur so zu bewegen, dass die Wortzusammenstellung „Handball-Erstligist ThSV Eisenach“ entsteht). Wird alles fertig? Klappt alles zum Start in die „stärkste Handball-Liga der Welt“?

Die Einen sehen im ThSV mit dem kleinsten Etat der ganzen Liga den ersten Abstiegskandidaten, die Anderen geben einen einstelligen Tabellenplatz als Ziel für die junge Truppe aus. Wenn am Samstag Abend (26. August) um 19 Uhr die Schiedsrichter die Partie gegen den Bergischen HC in der Aßmannhalle anpfeifen, werden auch die Fans den ersten Eindruck bekommen, wie gut die Mannschaft auf die so besondere Saison eingestellt ist.

Und die Fans werden die aufgehübschte Werner-Aßmann-Halle wieder oder umso mehr in die „Aßmann-Hölle“ verwandeln. Einem spannenden und aufregenden Abend mit dem Rennsteiglied am Ende des erfolgreichen Starts in das Abenteuer 1. Liga steht also eigentlich nichts im Wege. Ei-Ei-Eisenach