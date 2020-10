Hohe Ehrungen bei den Geflügelzüchtern der Wartburgregion

Sieben Rassegeflügelschauen sind im Kreisverband Eisenach die bevorstehende Ausstellungssaison wegen der Corona-Pandemie bereits abgesagt. Neun vereine wollen ihre Schau aber dennoch abhalten. Dies teilte Eric Grun, Chef des Kreisverbandes Eisenacher der Rassegeflügelzüchter zur Kreisversammlung im Züchterheim in Thal mit.

Und auch das Highlight eines jeden Jahres, die Inselsbergschau, soll stattfinden. Derzeit sind etwa 1500 Tiere angemeldet, wenn die 27. Inselsbergschau mit angegliederter Kreisschau am Wochenende 12./13. Dezember in der Hörselberghalle die Pforten öffnet. Ein notwendiges Hygienekonzept liegt, so Eric Grun, bereits vor.

Dank für Engagement in schwierigen Zeiten

Eisenach Ehrungen bei den Rassegeflügelzüchtern Eisenach: (v.li) Lothar Rimbach Werner, Paschobeh, Ulrich Grätz und Maik Göpel mit Kreisvorsitzender Eric Grun. Foto: Eric Grun

Zur Kreisversammlung standen auch Ehrungen für verdiente Rassegeflügelzüchter auf der Tagesordnung. Die Goldene Ehrennadel des Bundes Deutscher Rassegeflügelzüchter (BDRG) bekam Werner Zitter. Mit der Silbernen Ehrennadel des BDRG wurden Günter Kümmel, Markus Holle und Manfred Volkland ausgezeichnet. Die Goldene Spange des Landesverbandes Thüringen erhielt Lothar Rimbach, die Goldene Spange des Kreisverbandes Eisenach trägt nun Wilfried Spangenberg. Die Silberne Spange des Landesverbandes bekamen Karl-Heinz Kümmel und Dirk Fischer. Werner Paschobeh und Ulrich Grätz wurden zu Ehrenmitgliedern des Kreisverbandes ernannt.

Im Blick zurück erinnerte Grun an die Erfolge der Züchter bei der Landesverbandsschau. Landesmeisterschaften ergatterten dabei Bianca Bätzel (Laufenten), Marko Bätzel (Sebright), Eric Grun (Deutsches Zwerg-Reichshuhn), Norbert Heering (Niederländische Schönheitsbrieftauben), Celine Bärenklau (Streicherenten), Franz Hennicke (Madras), Leon Stelzig (Sebright) und Julian Dietzel (Arabische Trommeltauben).

Derzeit verzeichnet der Kreisverband Eisenach 321 Mitglieder im Seniorenbereich und 44 Jugendliche, Grun dankte den Rassegeflügelzüchtern der Region für ihr ausdauerndes und auch in der derzeit schwierigen Zeit anhaltendes Engagement.