Hoher Sachschaden durch Feuer im Wartburgkreis

Gerstungen Am Samstagmorgen brach ein Feuer in einer Stallanlage m Ortsrand von Oberellen aus.

Am Samstagmorgen gegen 04.00 Uhr kam es zu einem Brandausbruch in einer Stallanlage am Ortsrand von Oberellen. Personen wurden nicht verletzt. Von einem Sachschaden im unteren sechsstelligen Bereich wird ausgegangen.

Für den Feuerwehreinsatz musste die Landstraße 1020 für mehrere Stunden voll gesperrt werden, die Sperrung dauert gegenwärtig noch an. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen.

