Holocaust-Gedenken in Herleshausen

Herleshausen. Dem Holocaust und dem Kriegsende vor 78 Jahren wird in Herleshausen gedacht.

48 Namen von jüdischen Menschen aus Herleshausen standen im Mittelpunkt des Holocaust-Gedenkens Anfang des Jahres. „Es waren keine Nummern, es waren Menschen mit einem Namen, die in der Nazizeit umgebracht wurden“, sagte Helmut Schmidt, Vorsitzender des Arbeitskreises „Stolpersteine“ im Werratalverein. Auch Thüringer waren damals Gast dieses Gedenkens.

Daran anknüpfend will man am Dienstag, 9. Mai, 10 Uhr, gemeinsam mit Schülern der Südringgauschule am jüdischen Friedhof in Herleshausen ein weiteres Zeichen setzen. Mit diesem Datum soll zugleich an das Kriegsende vor 78 Jahren erinnert und an den benachbarten Gräbern sowjetischer Soldaten Blumen ablegt werden. In den Gräbern sind Russen und Ukrainer oft nebeneinander bestattet.