Holocaust-Gedenktag in Eisenach

Mit einer Aktion will das Bündnis gegen Rechts in Eisenach der Holocaust-Opfer gedenken. (Symbolbild)

Das Bündnis gegen Rechtsextremismus Eisenach teilt mit, dass auch unter Corona-Bedingungen das Erinnern an die von den Nazis ermordeten Eisenacher jüdischen Glaubens am Holocaust-Gedenktag (Mittwoch, 27. Januar) stattfinden wird. Mit Kerzen, Abstand und Maske werden ab 17 Uhr Menschen mit Namensschildern in Erinnerung an die Eisenacher Opfer in der Karlstraße stehen.