Holzhütte in Hütscheroda kommt unter den Hammer

Hütscheroda. Gemeinde Hörselberg-Hainich trennt sich von Unterstand auf dem Wanderparkplatz in Hütscheroda.

Sie steht etwas ungünstig, genau genommen am falschen Ende des Wanderparkplatzes vor Hütscheroda, und jetzt soll sie ganz verschwinden. Die Gemeinde Hörselberg-Hainich bietet die sehr massive Holzhütte zum Verkauf an. In ihrem Amtsblatt ruft die Gemeinde ein Mindestgebot von 1800 Euro auf, Angebote sind bis zum 24. März an die Verwaltung einzureichen.

Die Hütte sei um 2011 mit der Anlage des Parkplatzes entstanden, sagt Anke Trautmann aus der Gemeindeverwaltung. Inzwischen würden erste Reparaturen anfallen, da hat man sich zum Verkauf entschlossen. Das war aber nicht der einzige Grund. „Die Wanderwege vom Parkplatz führen alle in die entgegengesetzte Richtung und da gibt es genügend andere Sitzgelegenheiten“, erklärt Anke Trautmann.

Die Hütte ist etwa vier mal vier Meter groß und verfügt über Tisch und Bänke. Der Käufer muss sie selbst abbauen.