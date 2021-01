Homeoffice in der Region: Infektionsschutz, Datenschutz und „der Laden muss laufen“

Das mag man vielleicht kaum glauben, aber in der Wartburgregion sind sogar drei Busfahrer des Verkehrsunternehmens Wartburgmobil (VUW) im Homeoffice. Die sitzen jetzt nicht vor der Playstation im Wohnzimmer und spielen ein Busfahrer-Spiel, sondern das sind Mitarbeiter, die auf den Rufbus-Strecken, etwa von Geisa nach Kaltennordheim, im Einsatz sind. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Sie haben ihren Bus vor der Tür und machen sich, sobald der Anruf kommt, auf den Weg zum Fahrgast. Ansonsten, so VUW-Vorstand Horst Schauerte aus dem Homeoffice, sind die Fahrer natürlich auf den normalen Fahrplan-Strecken unterwegs. Auch die Werkstattmitarbeiter müssen natürlich zum Dienst an ihrem Arbeitsplatz erscheinen. Die Verwaltung allerdings arbeitet bis auf eine Minimalbesetzung ganz oder wenigstens zeitweise von Zuhause.

Überhaupt arbeiten öffentliche oder halböffentliche Arbeitgeber in der Region nach dem Motto, so viele Mitarbeiter wie möglich in Homeoffice, unter der Beachtung von drei Dingen: Infektionsschutz, Datenschutz und „der Laden muss laufen“. Schließlich, so gibt Landrat Reinhard Krebs (CDU) zu bedenken, „haben wir einen öffentlichen Auftrag für die Bürgerinnen und Bürger zu erfüllen“.

300 Laptops angeschafft

Der Kreis hat mit der Ausweitung der Möglichkeiten des mobilen Arbeitens im Frühjahr begonnen. Da griffen die Mitarbeiter dann auch mal auf eigene Technik zurück. Vor allem aber auch mit Blick auf die Datensicherheit wurden mittlerweile 300 Laptops angeschafft und mit der entsprechenden Sicherheitssoftware versehen, so dass sie „allen rechtlichen und auch sicherheitsrelevanten Anforderungen durch verschlüsselte Datenanbindung an das Landratsamt Rechnung tragen“, so Krebs.

Zusätzlich gelte es aber auch die Internetverbindungen der Mitarbeiter an ihrem Wohnort zu beachten und die jeweilige Absicherung von Betreuungszeiten für die Kinder. Es gebe zudem Bereiche, etwa die Kfz-Zulassungsstelle, in denen Homeoffice einfach nicht machbar sei. Etwa ein Drittel der Mitarbeiter der Kreisverwaltung sind – auch im Wechsel – dabei.

In jedem Büro nur ein Mitarbeiter

Irgendwo zwischen einem Drittel und 50 Prozent der Beschäftigten liegt die Homeoffice-Quote im Jobcenter Eisenach, sagt Geschäftsführer Roland Mahler. Zum einen komme viel an Post oder Hartz-IV-Anträgen noch auf Papier beim Jobcenter an, das vor Ort bearbeitet und in die jeweiligen E-Akten eingearbeitet werden müsse. Zum anderen gebe es Arbeitsschritte, die aus Sicherheitsgründen vor Ort erledigt werden müssten.

In jedem Büro arbeite allerdings immer nur ein Mitarbeiter, auf den Fluren herrsche Maskenpflicht „und die Kolleginnen und Kollegen sind da sehr diszipliniert“, so Mahler. Es gebe die Empfehlung bei der Anreise den eigenen Pkw zu nutzen. Das Jobcenter ist weitestgehend geschlossen. Nur in dringenden Ausnahmefällen, gebe es persönliche Termine. Der Schutz der Kunden und der Mitarbeiter stehe an oberster Stelle. „Wir müssen aber sicherstellen, dass die rund 4000 Menschen in der Region, die auf Leistungen des Jobcenters angewiesen sind, diese auch pünktlich bekommen“.

Im Eisenacher Klinikum ist die Homeoffice-Quote geringer – logischerweise. „Intensivschwestern können die Patienten nicht zu Hausen pflegen und die Operateure ihre Arbeit auch nicht am Küchentisch verrichten“, sagt Geschäftsführer Thomas Breidenbach. Natürlich müssten auch die Handwerker und Hausmeister des Krankenhauses im Dienst in der Mühlhäuser Straße sein. In der Verwaltung des Klinikums geht ein bisschen was, da wird in den einzelnen Abteilungen im Wechsel im Homeoffice agiert. Da ist auch zum einen, so Breidenbach, viel Post, die eben noch auf Papier ankommt. „Vor allem aber arbeiten wir mit sensiblen Patientendaten, deren Sicherheit wir zu gewährleisten haben. Und das ist nicht überall im Homeoffice darstellbar“.

Sparkasse: Filialen offen halten

Bei der Wartburgsparkasse sind etwa ein Drittel der etwa 300 Mitarbeiter zu Hause an der Arbeit. „Wir haben unseren Kunden versprochen, dass wir auch in schweren Zeiten für sie da sind und unsere Filialen nicht schließen wie andere Banken“, so Joachim Preß aus dem Vorstandsstabbereich. In den Filialen gebe es unter Einhaltung aller hygienischen Vorgaben weiter auch Kundenkontakt. Aber in Bereichen wie Unternehmenssteuerung, Risikocontrolling oder Organisationsabteilung werde so weit es geht im Homeoffice agiert – auf freiwilliger Basis.

„Jede nicht angetretene Fahrt zum Arbeitsplatz bedeutet auch Kontaktvermeidung und das muss das Ziel sein“, so Eisenachs Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke). Daher habe man in der Stadtverwaltung bereits im ersten Lockdown im März 2020 frühzeitig auf den Aufbau vom Homeoffice-Kapazitäten für die Mitarbeiter gesetzt und wo es möglich ist darauf gedrungen, diese zu nutzen. „Infektionsschutz, Datensicherheit und gleichzeitig den öffentlichen Auftrag erfüllen – das ist der Spagat, den wir zu leisten haben“.

Nicht überall Homeoffice möglich

Aber selbstverständlich gebe es einige Bereiche, wo Homeoffice nicht machbar sei. Im Ordnungsamt etwa seien von 56 Mitarbeitern 16 zu Hause an der Arbeit. Ansonsten seien die Mitarbeiter zu Kontrollen unterwegs: Gewerbe, Sicherheit und Ordnung, Bußgeldstelle, Straßenverkehr. Im Standesamt seien die Beurkundung von Personenstandsfällen und Sterbe-/Geburtsanzeigen zu erledigen, im Bürgerbüro gebe unaufschiebbare Angelegenheiten etwa im Passwesen, vom Bürger benötigte Bescheinigungen auszuhändigen oder auch entgegenzunehmen. „Da ist klassisches Homeoffice nicht möglich“.

Von 82 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Jugendamt könnten natürlich auch Kindergärtnerinnen (31 Mitarbeiter) und die Mitarbeiter der Alten Posthalterei (drei Mitarbeiter) kein Homeoffice machen und dennoch erreiche man allein dort ein Quote von über 25 Prozent. Insgesamt komme die Stadtverwaltung mit ihre 536 Mitarbeiten auf eine Homeoffice-Quote von rund 40 Prozent. Wolf: „Wir sind stets bemüht, dies noch zu steigern. Es gilt jedes Ansteckungsrisiko auszuschließen oder soweit wie möglich zu minimieren“.