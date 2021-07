Rund 70 Heimbewohner verfolgen das Open-Air-Konzert mit dem Hornquartett des Luftwaffenmusikkorps Erfurt im Garten und etwa 15 Senioren von ihren Balkonen. Im Heim der Georgenhof Seniorenzentrum GmbH in der Straße Am Schleierborn 9 in Eisenach leben derzeit 112 ältere Menschen. Im Eisenacher Norden überraschte das Horn-Quartett, Steffen Bürger, Ruben Johannes Klingner, Stefanie Dannebohm und Manuel Moser (von links) die Heimbewohner vom Georgenhof.