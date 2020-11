Schweißnasses Trikot und blaue Flecke von den Stürzen auf das Hallenparkett. Der Schlamm darf beim Geländelauf ruhig bis zu den Ohren spritzen. Und wenn beim Radeln im Novembernebel die Finger vor Kälte taub werden, ist das unangenehm, gehört aber irgendwie dazu.

Beim Sport bin ich der Dreckschwein-Typ. Digitalsport ist nicht so meine Spielwiese.

Und dennoch: Ich habe zum ersten Mal vor dem Bildschirm meines Tablet-Computers geturnt. Meine Trainerin darf ihre Yoga-Gruppe nicht in einem Raum versammeln. Sie wissen schon, der Grund fängt mit „C“ an.

Also habe ich mich überwunden, den großen Tisch im Esszimmer beiseite gerückt und via Internet-Übertragung nachgemacht, was sie uns Laien zeigte. Meine Eleganz ließ zu wünschen übrig, wie immer.

Videokonferenzen und Telefonschalten gehören für viele inzwischen zum beruflichen Alltag. Bei der Yoga-Position des abwärts schauenden Hundes den Hintern in die Höhe zu strecken in dem Bewusstsein, dass jemand per Internet zuschaut, ist mir trotzdem etwas peinlich.

Naja, Gewöhnungssache. Und viel besser als coronabedingt yogalos.

Es gibt mehrere Positionen namens Krieger. Sagen wir Kämpfer, klingt nicht so blutig. So kämpfen die Eisenacher Yoga-Laien ebenso tapfer wie manche Chorsänger per Videoprobe gegen die Trägheit, das Alleinsein, den Kontaktmangel, den Schwund an Fitness oder Stimme – und sei es als Yoga-Hund vor dem Computer. Wer Hunde nicht mag, es gibt auch Heuschrecke, Kobra, Krokodil.