Im Tierheim am Trenkelhof kümmerten sich Mitarbeiter wie Hubertus Thiele um die am 16. Januar gefundenen vier Hundewelpen.

Hunde in Eisenach ausgesetzt – Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht jetzt offiziell Zeugen, die am 16. Januar in einem Mehrfamilienhaus in der Friedhofstraße beobachtet haben, wie Unbekannte hier mehrere Hundewelpen im Hausflur abstellten und dies ohne die Tiere wieder verlassen haben. Der Hausmeister hatte die sechs bis sieben Wochen alten Welpen später entdeckt, hieß es am Montag von Polizeisprecherin Alexandra Hoodt auf Nachfrage.

Unterschlupf fand das Quartett im Tierheim am Trenkelhof (unsere Zeitung berichtete). Dort wurden die Welpen auf die Namen Felix, Fido, Fiona und Franzi getauft. Nach Informationen des Tierheims sind inzwischen alle Hunde vermittelt. Die Tiere waren auf einer Decke gebettet und konnten keinem der Bewohner zugeordnet werden.

Deshalb gehen die Ermittler derzeit davon aus, dass sich der Besitzer oder die Besitzerin dieser Welpen unerlaubt Zugang zum Haus verschafft haben muss. „Vermutlich wurde bei einem Mieter geklingelt und somit über die elektronische Hausschließanlage Einlass gewährt“, schilderte die Polizeisprecherin den vermutlichen Hergang.

Bei den Welpen handelt es sich um Mischlingshunde, vermutlich eine Mischung aus Pinscher und Yorkshire-Terrier, vielleicht auch Chihuahua.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Eisenach unter Telefon: 03691/261 124 entgegen.