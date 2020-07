Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Hunde müssen beim Ordnungsamt angemeldet sein

Die Stadtverwaltung Eisenach erinnert Hundehalter in der Stadt und in den Ortsteilen daran, dass ihre Vierbeiner sowohl bei der Steuerabteilung als auch beim Ordnungsamt angemeldet sein müssen. Das alleinige Anmelden bei der Steuerabteilung ist in Thüringen nicht ausreichend.

Wer seinen Hund beim Ordnungsamt anmeldet, bringt bitte einen Nachweis der Hundehaftpflichtversicherung mit. Ebenfalls mitzubringen ist ein Nachweis darüber, dass der Hund einen Mikrochip hat. Der Chip sorgt dafür, dass der Hund lebenslang gekennzeichnet ist. Namensänderungen, neue Anschriften und sonstige Änderungen bei der Hundehaltung müssen dem Ordnungsamt mitgeteilt werden. Wer Fragen zu diesem Thema hat, kann sich gern an das Ordnungsamt der Stadt Eisenach, Telefon 03691/670-317 oder 670-344.