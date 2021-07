Hunderte Liter Diesel ausgelaufen - A4 einseitig gesperrt

Bei dem Zusammenstoß verlor der Sattelzug am Donnerstagabend laut Polizei rund 600 Liter Diesel.

Fulda. Nach einem Lkw-Unfall auf der A4 haben sich rund 600 Liter Diesel auf der Fahrbahn verteilt. Die Reinigung zog sich hin.

Nach einem Lkw-Unfall auf der A4 zwischen Bad Hersfeld und dem Kirchheimer Dreieck waren die betroffenen Spuren bis zum Vormittag gesperrt. Der Verkehr werde solange abgeleitet, sagte ein Polizeisprecher am Freitagmorgen. Die A4 in Fahrtrichtung Kirchheim wurde aufgrund von Reinigungsarbeiten gesperrt, nachdem ein Lastwagen am Donnerstagabend dort rund 600 Liter Diesel verloren hatte.

Der 62 Jahre alte Fahrer war mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen, gegen die Mittelleitplanke gestoßen und letztlich mit einem Kleintransporter kollidiert. Er war nach eigenen Angaben auf der regennassen Spur mit seinem Fahrzeug ausgerutscht, teilte die Polizei mit. Bei der Kollision riss der Treibstofftank des Lastwagens auf. Nachfolgende Fahrzeuge verteilten den Treibstoff dann noch weiter auf der Fahrbahn. Der Lkw-Fahrer kam mit leichten Verletzungen davon.

