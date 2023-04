Hundertjähriger gönnt sich bis vor Kurzem täglich eine Zigarre

Martin Michael Birkholz, Chef der Unternehmensgruppe Birkholz, gratuliert Werner Kranch zum 100. Geburtstag. Werner Kranch kam am 25. April 1923 in Hötzelsroda zur Welt.

Eisenach. Werner Kranch feiert im Pflegeheim „St. Annen“ in Eisenach mit Familie und Pflegeteam am Dienstag das seltene Jubiläum.

„Es ist doch ein Tag wie jeder andere!“ Diesen Satz schickt Werner Kranch am Dienstagvormittag spitzbübisch über die festlich gedeckte Kaffeetafel im Gemeinschaftssaal des Eisenacher Pflegeheims „St. Annen“. Der Jubilar macht nicht viel Aufhebens wegen seines 100. Geburtstags, freut sich aber über Geschenke und Blumen in reichlicher Zahl. Neben Vertretern der Heimleitung und des Pflegeteams reihen sich zur Geburtstagsrunde viele Familienangehörige in die Schar der Gratulanten.

Werner Kranch kam am 25. April 1923 in Hötzelsroda zur Welt, besucht die örtliche Schule und ergreift eine Maurerlehre. „Er hat im Automobilwerk bis zu seiner Rente mit 65 als Maurer gearbeitet“, erzählt sein jüngster Sohn Herbert. Mit seinen Geschwistern Heidi und Manfred schenken die Kinder ihren Eltern insgesamt fünf Enkel und die wiederum sieben Urenkel.

Ein Einsatz an der hart umkämpften Ostfront bleibt Werner Kranch in den 1940er-Jahren nicht erspart, ebenfalls die Haft in sibirischen Kriegsgefangenenlagern nicht. „Über die Zeit in Krieg und Gefangenschaft hat er nie mit uns Kindern geredet“, sagt Herbert Kranch über die bitteren Jahre seines Vaters. Erst kurz vor Gründung der DDR kann die Familie den verschollenen Sohn nach qualvoller Zeit in Arbeits- und Straflagern in die Arme schließen.

Von den Strapazen erholt, liebäugelt Kranch mit der hübschen Meta Urbach. In der Hötzelsrodaer Kirche steuern beide 1951 den Hafen der Ehe an. Ein ganzes Jahrzehnt pflegt der Gemahl seine Liebste, die er nach langer Krankheit 2011 verliert. Seither lebt der Witwer im Pflegeheim „St. Annen“. „Er ist oft zur Tante nach Sachsen gefahren, hat den Garten am Haus gepflegt und auch eine kurze Zeit gejagt“, beantwortet Herbert Kranch die Frage zur Freizeitgestaltung. Bis vor zwei Jahren gönnt sich der Hundertjährige täglich seine geliebte Zigarre.