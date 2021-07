Der Rettungsdienst wurde in die Amrastraße alarmiert (Symbolbild).

Hygieneartikel verursachen Großeinsatz in Eisenach

Eisenach Die Rettungskräfte werden wegen Rauchentwicklung gerufen.

Am Mittwoch gegen 11.00 Uhr erhielt die Eisenacher Polizei die Mitteilung über Rauch und einen möglichen Brand in einer Wohnung in der Amrastraße. Als die Polizisten vor Ort eintrafen, war die Feuerwehr und der Rettungsdienst bereits eingetroffen. Glücklicherweise bestätigte sich die Erstmeldung nicht.

In der Wohnung waren zwar Hygieneartikel, offenbar aufgrund einer technischen Ursache, in Brand geraten, die Feuerwehr konnte das Feuer aber schnell löschen. Es entstand geringer Sachschaden, die 37 Jahre alte Bewohnerin kam zur Untersuchung ins Krankenhaus.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen