Ideen für möglichen Bau in der Eisenacher Sophienstraße

„Schule, Theater und Apotheke. Das gibt es hier alles um die Ecke“. Das große Plakat vor der Baulücke nennt schon einmal diese Vorteile eines Lebens in einem möglichen Neubau auf dem Grundstück der Sophienstraße 89 in der Eisenacher Innenstadt. Man hat alles irgendwie gleich um die Ecke, aber eben auch eine belebte Straße direkt vor der Tür. Nach einem Neubau, so konstatierte Eisenachs Amtsleiterin Kerstin Menge, habe man aber im kleinen Garten einen „richtig idyllischen Ort“.