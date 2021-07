Foto: Norman Meißner (me), (nm) / Norman Meißner

Ideen für neuen Spielplatz in Eisenach

Eisenach. Für den neuen Mehrgenerationenspielplatz im Thälmannviertel werden Ideen gesucht.

Ein Workshop zur Ideensammlung für den Mehrgenerationenspielplatz mit gut 5000 Quadratmeter Begegnungsfläche in der Wilhelm-Pieck-Straße im Eisenacher Thälmannviertel findet am 15. Juli im Atrium der Wartburgschule statt. Vormittags formulieren die Schüler dort ihre Wünsche. Am Nachmittag können Interessierte, Bürger und Anlieger mit dem Seniorenbeirat ihre Ideen sammeln. Das Planungsbüro, die Planungsgruppe 91 aus Gotha, leitet den Workshop gemeinsam mit dem Amt für Infrastruktur, teilte die Stadtverwaltung mit. Treffpunkt ist 15 Uhr im Atrium der Wartburgschule, Wilhelm-Pieck-Straße 1.

Aufgrund einer begrenzten Teilnehmerzahl bittet die Stadtverwaltung um Anmeldung bis zum 12. Juli, per E-Mail an sozialestadt@eisenach.de oder telefonisch unter 03691/670401.