Ifta ist Heimat und auch ein Traumziel

Auch das Ortsschild von Ifta hat den Weg in den Treffurter Heimat- und Traumzielpark gefunden. Bürgermeister Michael Reinz (Mitte) hat sich mit Wolfgang Uth (links) und Michael Regenbogen den alten und neuen Ortsteilbürgermeister Iftas zum Anbringen des Schildes an die Seite geholt.

Ifta/Treffurt. Das Ortsschild Iftas prangt nun auch im kleinen Park in der Stadt Treffurt. Eine weitere Zusammenarbeit für den Ort ist geplant.

Am 7. Juli hat er die zwei Tage zuvor stattgefundene Wahl zum Ortsteilbürgermeister von Ifta angenommen. Wenn er am 7. September in der nächsten Sitzung des Treffurter Stadtrates vereidigt worden ist, sind alle Formalitäten für den Amtsbeginn von Überraschungssieger Michael Regenbogen (parteilos) erfolgt. Einen offiziellen Termin hatte er jetzt schon.