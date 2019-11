Annerose Bauer aus Ifta, Gabi Albinger aus Pfortzheim und Charlie Rutz aus Berlin (von links) haben gut Lachen. Der Spitzahorn steht nun sicher dank des eingeschlagenen Pfahls. Der Baum ersetzte eine Esche, die am Eschentriebsterben zugrunde gegangen ist. Die 30. Pflanzaktion am Baumkreuz in Ifta lockte Interessierte aus ganz Deutschland an.

Ifta Am Grünen Band: Mehr als 60 Menschen schneiden zurück und ersetzen Eschen durch Spitzahorn. Aufmerksame Beobachterin aus Südkorea

Ifta: Neue Bäume am früheren Todesstreifen

„So viele Leute waren wir in den letzten 15 Jahren nie“, freut sich der Mitbegründer des Baumkreuz-Projektes, Ralf-Uwe Beck, als er am Samstagmorgen auf dem Parkplatz unweit dieses Landschaftskunstwerkes am ehemaligen Grenzstreifen von mehr als 60 Menschen umringt ist, die mit allen möglichen Gartengerätschaften beladen, auf seinen Startschuss warten.