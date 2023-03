Iftaer Störche sind zurück

Ifta. Das Vogelpaar Karl-Heinz und Paula hält sich die Treue und erfreut die Dorfbewohner mit seiner Anwesenheit.

Das dritte Jahr in Folge hat das Storchenmännchen Karl-Heinz mit der Ringnummer AY200 sein Nest auf dem alten Schornstein in der Kasseler Straße in Ifta bezogen. Er fing sofort an, das Nest auszubessern und hat das immer noch winterliche Wetter mit Sturm und Schnee gut überstanden. Das Storchenweibchen Paula mit der Ringnummer CK59 ist jetzt das zweite Jahr seine Partnerin. Über Ifta drehen die Frühlingsboten jetzt wieder ihre Runden, sammeln Nestmaterial und gehen auf Nahrungssuche, schreiben die begeisterten Storchenfreunde Angelika Weyh und Marion Reichhard.