Illegale Abfallsammler im Norden des Wartburgkreises

Wartburgkreis. Der Flyer im Briefkasten verheißt eine „Sammlung“ von Dingen, die Leute nicht mehr brauchen. Die Kreisverwaltung warnt, diese Aktion zu unterstützen.

Wer dubiosen Sammlern auf den Leim geht, läuft Gefahr, sich strafbar zu machen. Ein Beispiel: Mehrfach wurden in diesem Jahr in Eisenach und im nördlichen Wartburgkreis Zettel in Briefkästen verteilt, auf denen in fehlerhaftem Deutsch um Bereitstellung nicht mehr benötigter Gegenstände für eine „Sammlung einer ungarischen Familie“ zur Abholung gebeten wird. Das Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz macht deutlich, dass die „ungarische Familie“, deren Identität noch unbekannt ist, nicht die erforderliche Zulassung zur Sammlung von Gegenständen oder Abfällen hat.

Auch die Absender begeheneine Ordnungswidrigkeit

Die Obere Abfallbehörde weist außerdem darauf hin, dass nicht nur die „ungarische Familie“ eine Ordnungswidrigkeit begeht, indem sie ohne Zulassung sammelt, sondern auch diejenigen, die Gegenstände am Straßenrand abstellen. Denn die Sachen würden, wenn deren Nutzung aufgegeben werden soll zu Abfall im Sinne des Kreislaufwirtschaftsgesetzes. Sie rauszustellen, erfülle dann den Tatbestand einer illegalen Abfallablagerung, betont die Kreisverwaltung.

TLZ-Newsletter für die Wartburgregion Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Ähnlich verhalte es sich auch bei der Überlassung von Schrott und Abfällen an mobile Schrotthändler, die hin und wieder mit weißen Transportern mit meist Kasseler Kennzeichen in der Region unterwegs seien und durch das Abspielen einer auffälligen Melodie auf sich aufmerksam machten.

Hauptproblem illegaler Abfallsammlungen sei, dass sich die Sammler aus den bereit gestellten Sachen nur die Rosinen herauspicken und den Rest achtlos am Straßenrand stehen ließen. „Oder sie nehmen alles mit und entsorgen nicht mehr brauchbare Teile illegal in der Landschaft“, heißt es in einem Appell. Hierdurch entstünden der öffentlichen Hand immer wieder Aufwendungen und Entsorgungskosten.

Generell gelte es, Abfälle nur dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger (Abfallwirtschaftszweckverband Wartburgkreis-Stadt Eisenach) zu überlassen, der den Privathaushalten unter anderem zweimal im Jahr eine kostenlose Sperrmüllabfuhr anbietet oder zugelassenen Entsorgungsbetrieben.

Die Behörde rät, noch brauchbare Gegenstände besser legal zum Verkauf oder Verschenken auf einschlägigen Handelsplattformen im Internet anzubieten. „Fallen Sie nicht auf vermeintlich gut gemeinte Abfallsammlungen rein und ignorieren am besten deren Flyer“, rät die Kreisverwaltung.

Für Fragen, wie welche Abfallarten am besten legal entsorgt werden können, bietet der Abfallwirtschaftszweckverband Wartburgkreis-Stadt Eisenach eine kostenlose Abfallberatung an.