Eberhard Dachsel schreibt über Bauernregeln

Ende Oktober ist der größte Teil der Ernte eingebracht. Die Felder sind kahl. Als letzte Frucht holten die Bauern Rüben vom Feld. „An St. Gall (16. Oktober) ernte die Rüben all“, erinnert eine Regel daran. In alten Zeiten wurde an Sankt Gallus hausgeschlachtet. Gewartet wurde auf die ersten kalten Tage, denn Kühltruhen gab es noch nicht.

Auch für den Gärtner gibt es eine Regel: „Im Gilbhart räum’ den Garten, denn willst du warten, so kommt die Kälte und nimmt die Hälfte.“ Gilbhart – dieser Name für den Oktober will sagen, dass der Oktober sowohl durch seine gelben Wälder aber auch durch erste harte Fröste bekannt ist. Deshalb, so die Regel, muss schon jetzt für die kalte Jahreszeit vorgesorgt werden.

TLZ-Newsletter für die Wartburgregion Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Wie der Winter wird, ist derzeit eine oft gestellte Frage. Auch hier wollen alte Bauernregeln eine Antwort finden. „Ist Lukas (18. Oktober) fein und warm, folgt ein Winter, dass Gott erbarm.“ Diese Regel kann nach langjährigen Beobachtungen nicht bestätigt werden. Etwas sicherer ist die Regel: „Viel Nebel im Oktober, viel Schnee im Winter.“ Ist die Zahl der Nebeltage im Oktober überdurchschnittlich groß, so zeigt sich, dass mit 60-prozentiger Wahrscheinlichkeit die Zahl der Tage, an denen eine Schneedecke liegt, auch übernormal hoch ist.

Regeln hin oder her: Vorbereiten auf den Winter sollte man sich schon jetzt.