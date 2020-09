Im Kostüm durch die Reutervilla

Eisenach. Cornelia Hartleb lädt am 20. September in Eisenach zur Führung in Erinnerung an den Dichter Fritz Reuter ein.

Das Thüringer Museum Eisenach setzt ab September die beliebten Kostümführungen im Reuter-Wagner-Museum fort. Am Sonntag, 20. September, 15 Uhr, lädt Gästeführerin Cornelia Hartleb, alias Luise Reuter, wieder zu einem unterhaltsamen und informativem Nachmittag in den Salon der Villa des niederdeutschen Schriftstellers Fritz Reuter ein, der 1810 in Stavenhagen geboren wurde und 1874 in Eisenach starb.

Auch wenn sich die Gäste gemeinsam mit Cornelia Hartleb auf Zeitreise ins ausgehende 19. Jahrhundert begeben, so sind die Teilnahme-Bedingungen den aktuell gegebenen Notwendigkeiten angepasst. Um an der Veranstaltung teilnehmen zu können, ist eine telefonische Voranmeldung zu den regulären Öffnungszeiten – mittwochs bis sonntags in der Zeit von 14 bis 17 Uhr unter der Rufnummer 03691/743293 – erforderlich.

Neben der Erfassung der Kontaktdaten der Teilnehmer sind das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes und die Einhaltung des Mindestabstandes während der gesamten Veranstaltung verpflichtend. Die Teilnehmerzahl ist auf neun Personen begrenzt. Die Kostümführung wird freundlich unterstützt vom Förderverein Reuter-Museen.

Es wird Museumseintritt erhoben (Erwachsene 4 Euro, ermäßigt 2 Euro).