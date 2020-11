Aufgrund der Maßnahmen zur Kontaktbeschränkung organisierte die Wirtschaftsförderung der Wartburgregion ihren traditionellen Berufemarkt in diesem Jahr erstmals als ausschließlich digitales Angebot.

So entstand zudem ein Video für den ersten digitalen Berufemarkt, bei welchem 13 regionale Unternehmen, öffentliche Einrichtungen und Netzwerkpartner über Ausbildungs- und Karrierechancen bei sich informierten. Die Journalistin Constanze Koch befragte die Firmenvertreter in Live-Interviews.

Für die ersten Schritte ins Berufsleben werden in insgesamt zehn Kurzclips von der Pflegefachkraft über den Landwirt bis hin zum Elektroanlagenmonteur eine Vielzahl an Berufen vorgestellt sowie Aufgabenbereiche und Tätigkeitsfelder verschiedener Berufsgruppen erklärt. Das gesamte Video mit allen Inhalten geht am 13. November um 9 Uhr auf der Webseite www.digitaler-berufemarkt.de online.

Der digitale Berufemarkt bietet am 13. und 14. November von 9 bis 14 Uhr eine gute Möglichkeit, die Karriereangebote der 54 Online-Aussteller wahrzunehmen und in den direkten Austausch mit den Unternehmen zu gehen. Termine zwischen Arbeitgebern und Bewerbern können via E-Mail, Telefon, WhatsApp oder Videochat vereinbart werden.

Weitere Informationen unter kreisplanung@wartburgkreis.de oder telefonisch unter 03 69 5/ 61 63 02.