Im Sticker-Fieber

Wer sich der Sammelmanie verweigert, kann kleinere Familiendramen riskieren. Wer hat nicht selbst oder mit Kindern schon mal gesammelt – ob Pokemons oder Panini-Sticker. Bildchen zu sammeln ist nicht nur für die Jüngsten faszinierend. Seit der frühen Menschheit sind wir Jäger und Sammler – und sammeln macht richtig gute Laune. In Eisenach sind gerade die Handballfans im Sticker-Fieber, denn eine Supermarktkette hat seit letzter Woche ein Stickerheft des ThSV Eisenach im Programm mit Tausenden von Klebebildchen, die alle nun Platz im Heft finden sollen. Natürlich zahlt man dafür, aber der Erlös kommt vor allem dem Verein und anderen guten Zwecken zu Gute. Eine schöne Sache für kleine und große Handballfreunde. Auch bei uns zu Hause liegt so ein Heft. Da ist die Freude groß, wenn der Kindergarten-Kumpel aus der E-Jugend plötzlich vom Sticker grinst oder Lieblingsspieler Willy Weihrauch unter den ersten gekauften Stickern auftaucht. Während ich mich freue, dass ich dem Junior erklären kann, wer die Spieler früher waren, weil das meine Hoch-Handballzeit war. Und so kommen die Erinnerungen an Dubse, Fichte oder Julian Duranona hoch, wenn bei uns zu Hause eifrig geklebt wird. Aber auch Vorstand bis Marketing sowie die Jugendteams sind im Heft bedacht. Toll!