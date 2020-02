Diana Schiffer und Bernhard Mahr in der Wiederaufnahme von „Gott des Gemetzels“ am TAM in Eisenach

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Im wohlig-entspannten Zeitraffer

Da waren die Frauen und Männer des Theaters am Markt (TAM) schon selbst ein wenig erstaunt, was da so zusammen kam. 37 Kubikmeter an Abfall, alten, nicht mehr benötigten Requisiten und Schrott landeten in den Containern zur Abfuhr. Die obere Etage des kleinen Bürgertheaters in der Goldschmiedenstraße kam in die Kur.

Nach 12 Jahren im „ewigen Provisorium aus zwei in einer Hauruck-Aktion 2008 zusammengelegten gastronomischen Betrieben“ (so Theater-Geschäftsführerin Theresa Frey) war es auch an der Zeit. Da flogen Wände raus, neue kamen rein. Es wurde abgerissen, aufgebaut, gespachtelt, geschmirgelt, tapeziert und gestrichen. Vieles in ehrenamtlicher Arbeit, einiges durch gelernte Handwerker. Mehrere Monate war das TAM deshalb geschlossen. Nun öffnete es wieder seine Pforten mit kleinen Reden von Frey und Vereinschef und einstiger Mit-Hauptdarsteller Andreas Artschwager, vor allem aber mit der Wiederaufnahme eines, schon fast Klassikers im Repertoire des TAM. „Der Gott des Gemetzels“ von Yasmina Reza feierte vor knapp 3 Jahren in der Goldschmiedenstraße Premiere und ist seitdem Standard. Zwischen Lachenund Kloß im Hals In der Regie von Naemi Simon, die mittlerweile aufgrund höherer theatralischer Weihen das TAM verlassen hat, ist dieses Stück für vier Schauspieler und für Zuschauer ab 12 Jahren ein Paradebeispiel dafür, wie großartig sogenanntes Laientheater sein kann, wie es mitreißt, bewegt und den Zuschauer irgendwie doch vergnüglich zwischen Lachen und Kloß im Hals taumeln lässt. Eigentlich hat der Konflikt ja etwas Kindisches und sollte sich doch unter Erwachsenen schnell lösen lassen. Da hat der Sohn des gutbürgerlichen Paares Veronique und Michel seinen Schulkameraden mit einem Stock ins Gesicht und ihm dabei zwei Zähne ausgeschlagen. Also trifft das Paar mit den Eltern des 11-jährigen „Opfers“, Annette und Alain, zusammen, um die Sache in Ruhe und sachlich zu klären: Gewalt ist ja schließlich keine Lösung und man ist ja sooooo zivilisiert. Jeder Einzelne Protagonist trägt aber sein bisschen, manchmal ein sehr großes bisschen an Lebensfrust mit sich herum, hat seine Narben auf der Seele, die ihn mal an die Seite des eigenen Partners treibt, um ihn nur wenige Augenblicke später wieder jäh davon zu entfernen. Sabine Zänker und Friedhelm Wüstefeld in der Wiederaufnahme von „Gott des Gemetzels“ am Eisenach TAM. Foto: Peter Rossbach Mit zunehmender Dauer des Gesprächs der Eltern verschwimmen die Frontlinien vollends, brechen tiefer sitzende Gefühle aus den Protagonisten heraus. Was der einen ihr Kunstkatalog, ist der anderen das Puderdöschen. Wo der eine nicht vom Handy lassen, ist der andere endlich den Hamster (Ruhe in Frieden) gänzlich losgeworden. Am Ende versagt jegliche zivilisatorische Diplomatie. Anfängliche Höflichkeiten und aufgesetzte Freundlichkeiten enden in einem hemmungslosen Wohnzimmerkrieg. Alkohol befeuert die Situation noch weiter und die Tulpen müssen sehr tapfer sein. In dieser Inszenierung des Stückes von „Gott des Gemetzels“, das mittlerweile auf vielen Bühnen der Republik gezeigt wird, erlebt der Zuschauer einen temporeichen Wechsel aus Elementen des Kammerspiels gepaart mit einer reichlichen Prise Slapstick, zum Teil als Groteske überspitzt. Für die Schauspieler ist es eine dankbare Aufgabe, weil sie sich so richtig austoben dürfen, vom zurückhaltenden Monolog bis zum hysterischen Ausbruch. Sabine Zänker, Diana Schiffer und Friedhelm Wüstefeld gehören seit der Premiere des Stücks dazu. Bernhard Mahr hat für die Wiederaufnahme den Part von Andreas Artschwager übernommen. Ein Theaterabend, der die Besucher die Zeit vergessen lässt. 1,5 Stunden im wohlig-gespannten Zeitraffer. Was könnte sich Schöneres über ein Theaterstück sagen lassen? Nächste Aufführung am 20. März, 19.30 Uhr im Theater am Markt (Goldschmiedenstraße 12), Kartenvorverkauf: 03691/74 09 470