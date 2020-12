Impfstart am Klinikum in Eisenach vollzogen

„Wir wollten nicht länger warten, wenn doch der Impfstoff einsatzbereit im Hause ist“, sagt Klinikums-Geschäftsführer Thomas Breidenbach. Statt am Mittwoch war es schon am Dienstag gegen 15 Uhr soweit: Die ersten Mitarbeiter des St. Georg-Klinikums erhielten ihre erste Corona-Schutz-Impfdosis. 365 Impfdosen (73 mal 5) hatten das Klinikum bei minus 80 Grad gefroren am Vormittag erreicht, die Übergabe fand unter Polizeischutz statt. Danach tauten sie langsam im Kühlschrank der Apotheke auf und wurden sie bis zum Impfstart gelagert.

Niemand wird zur Impfung gezwungen

Nun muss der Impfstoff in den nächsten 120 Stunden verbraucht werden. Binnen zwei Tagen wollen das die jeweils zwei Impfteams im Klinikum schon geschafft haben. Geimpft wird natürlich nur, wer vorher bei einer Umfrage dazu Ja gesagt hatte. „Niemand wird gezwungen“, so Breidenbach. Eisenachs Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Die Linke) freut sich, dass nun die ersten Chargen des Impfstoffes in der Stadt und der Region zur Verfügung stehen. „Das ist ein wichtiges Signal im Kampf gegen die Pandemie“.

Sie dankte den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Klinikums für deren „großartigen Einsatz unter extrem schwierigen Bedingungen“. Wolf hält es für sinnvoll, dass dieses Personal gleich zu Beginn der Impfaktionen die Möglichkeit bekomme, sich impfen zu lassen. „Mit dem Beginn der Impfkation in der Region machen wir uns Stück für Stück auf den Weg, die uns alle belastende Situation zu meistern“.

Lange Vorbereitung bis zum Pieks

Am Klinikum hatte ein Team der Kinderklinik die erste „Impfschicht“ im großen Saal der Schwesternschule. An zwei Impfplätzen kamen die Mitarbeiter an die Reihe. Zunächst ging es zu Chefarzt Dr. Benno Kretzschmar und Oberarzt Dr. Christian Weiß, um die bereitliegenden Formulare auszufüllen, den Gesundheitszustand zu erfragen und die Einwilligungserklärung durch den zu Impfenden unterschrieben zu lassen. „Der eigentliche Impfvorgang geht deutlich schneller als der Aufwand zuvor“, so Weiß. Aber die Information und Dokumentation seien eben ganz wichtig. Für medizinisches Personal seien die Aufklärungs- und Informationsregeln ja auch nicht außer Kraft gesetzt.

Unterdessen wird etwa von Schwester Gabi Pohl von der Kinderklinik der Impfstoff „angerührt“, da braucht es gute Augen und eine ruhige Hand. Der kleine Glasbehälter, in dem sich ein wenig des Impfstoffes befindet, wird mit einer Kochsalzlösung genau so weit aufgefüllt, dass fünf Impfdosen entstehen. Am besten geht dies nun, wenn der Impfstoff Zimmertemperatur hat. Die entstandene Lösung wird dann in fünf Spritzen aufgezogen. Auf gar keinen Fall darf der Stoff geschüttelt werden.

Kein Impfstoff soll vergeudet werden

Das geschieht natürlich alles in Schutzkleidung und stetem Einsatz von Desinfektion. In diesem Zustand könnte die Lösung sechs Stunden aufbewahrt werden. So viel Zeit gibt es aber im Klinikum nicht. Da geht es schneller und es wird immer nur soviel Impfstoff „angerührt“ wie auch verabreicht werden kann. „Wir wollen ja keinen Impfstoff vergeuden“, so Chefarzt Kretzschmar. Just in time in Sachen Corona-Impfung. Etwa 40 Impfungen pro Stunde sind an den beiden Plätzen möglich.

Da das Klinikum keine Möglichkeit hat, den Impfstoff bei den geforderten minus 80 Grad zu lagern, werden alle 365 Impfdosen auch verspritzt – in der Gewissheit, dass es dann in zwei bis drei Wochen Nachschub in gleicher Größenordnung gibt, für die nötige zweite Impfung. 0,3 Milliliter Impfstoff sind in jeder Spritze, die die beiden Ärzte dann den Freiwilligen verabreichten. Rechtshänder bekommen den Pieks in den linken Oberarm und umgekehrt. „Es soll langsam gespritzt werden“, so Kretzschmar. So dauert es etwa zehn Sekunden bis die Prozedur überstanden.