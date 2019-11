Johann Sebastian Bach wird im kommenden Jahr im Mittelpunkt des Sommergewinnfestes stehen. Die ersten Motivwagen entstehen im Zunfthaus an der Gargasse. Zunftmeister Torsten Daut (rechts) bespricht mit Ralf Guske die Gestaltung des Wagens, der das Taufbecken Bachs in der Eisenacher Georgenkirche darstellen wird.

In der Gargasse wird schon fleißig gebaut

Zwar ist das eigentliche Fest noch etwas in der Zukunft, doch die ersten Termine stehen jetzt dennoch schon an und im Zunfthaus in der Gargasse haben die freiwilligen Helferinnen und Helfer natürlich bereits mit dem Wagenbau losgelegt.