In der Kommunalpolitik geht es in Wutha-Farnroda um Sachthemen

„Keine Luftschlösser bauen, sondern immer realistisch bleiben.“ Im Leben von Jörg Schlothauer hat es schon so manche überraschende Wendung gegeben, „und so wie es kam war es dann auch gut“, sagt der 57-Jährige, der nun seinem Leben die nächste Wendung hinzufügen möchte.

Wenn in Wutha-Farnroda am 1. November der neue Bürgermeister gewählt, möchte er es gerne werden. Ein Jahr hat er als amtierender Bürgermeister für den erkrankten Torsten Gieß die Geschäfte bis September 2020 geführt und festgestellt: „Ich kann das und will das auch weiter machen.“ Was er nicht will, ist an einer geplanten Podiumsdiskussion mit den anderen beiden Kandidaten teilnehmen. Termin und Umfeld passen aus seiner Sicht nicht.

Persönliche Gespräche wichtiger als Podium bei steigenden Infekt-Zahlen

„Wenn die Feuerwehr oder der Gewerbeverein zu so was vor zwei Wochen eingeladen hätten, wäre ich dabei gewesen. Aber nicht vier Tage vor der Wahl und zu einer Zeit, in der die Corona-Infektionszahlen in die Höhe gehen. Das halte ich für nicht verantwortbar“, sagt er. Und zudem habe es genug Wahlveranstaltungen, findet der Kandidat. Da habe sich doch jeder Wähler ein Bild von den Kandidaten und ihren Zielen machen können.

„Die einen machen große Veranstaltungen, ich lieber stille. Das ist eben so meine Art.“ Er führe jeden Tag Gespräche mit den Menschen, im Rathaus, beim Verteilen der Wahlflyer, im Rathaus oder in der Gastwirtschaft, die er 2011 von den Eltern übernommen hat.

„Der Austausch mit den Menschen ist mir wichtig. Facebook, Flyer und Plakate sind Standard, aber das Gespräch ist für mich entscheidend“, so Jörg Schlothauer. Natürlich hatte er nicht damit gerechnet, mal als amtierender Bürgermeister im Rathaus zu sitzen. „Das hat, gerade auch in der Corona-Zeit nur so geräuschlos funktioniert, weil es den gegenseitigen Respekt zwischen Verwaltung und mir gab. Und da ist eine gute Verwaltung“, sagt er. Und Vorstellungen, den Job könne man auch im Ehrenamt machen, erteilt er eine Absage. „Wer so etwas behauptet, weiß nicht wovon er spricht. Diese Aufgabe muss man wollen und sich ganz darauf einlassen. Man kann den Bürgermeister nicht spielen, sondern muss es sein.“

Die Fähigkeit, sich schnell und akribisch in Sachverhalte einzuarbeiten, gehört für Schlothauer zum Berufsbild des Bürgermeisters. „Und man muss zuhören können und Menschen zusammenführen“. Was es aus seiner Sicht aber nicht braucht, ist ein Parteibuch. „Ich war nie in einer Partei und werde auch nie in einer sein.“

Natürlich sei er auf der Liste der CDU in den Gemeinderat gekommen, 2014 mit deren Unterstützung als Bürgermeister-Kandidat angetreten. Diesmal sei es eben aus vielerlei Gründen anders gekommen. Es sei gelebte Demokratie, wenn es jetzt quasi zwei Kandidaten der politischen Mitte gebe. „Es geht in der Kommunalpolitik aber doch um Sachthemen. Wir haben viele parteilose Bürgermeister in der Region, die ihre Arbeit sehr erfolgreich machen“, findet Schlothauer. Als es um die Ortsumgehung Farnroda gegangen sei, hätten sich doch jede Menge Parteipolitiker aus Bund und Land zu Wort gemeldet. „Gebracht hat es nichts“, bilanziert Schlothauer.

Zu den drei wichtigsten Punkten aus seinem Wahlprogramm befragt, nennt Schlothauer die mittelfristige Neu- und Umstrukturierung der Verwaltung. Egal wer gewählt werde, man werde einen geschäftsführenden Beamten in der Verwaltung benötigen. Dazu sei ein Konzept nötig, wie sich die Verwaltung künftig aufstellen soll. Auch die Möglichkeiten einer weiteren Zusammenarbeit mit den Nachbarkommunen wolle er ausloten, „aber natürlich steht dabei die Eigenständigkeit nicht in Frage“, verspricht Schlothauer.

Als zweiten Punkt müsse man daran arbeiten, das hohe Niveau in den Kindergärten zu halten. „Wir haben hoch qualifizierte Mitarbeiter, die eine tolle Arbeit leisten.“ Alle vier Kindergärten müssten erhalten werden. Bereits klar sei, dass weitere Plätze in der Einrichtung Bambino aufgebaut werden. Und an einem Punkt, findet Schlothauer, müsse die Infrastruktur noch ergänzt werden.

„Wir haben ein tolles Pflegeheim in der Gemeinde, was aber noch fehlt, ist die Möglichkeit zu betreutem Wohnen für die älteren Generation“. Da habe er erste Gespräche geführt. Der wichtigste Punkt sei aber gar nicht in seinem Wahlprogramm zu finden, sondern für ihn selbstverständlich: „Jedem Menschen den Respekt und die Dankbarkeit entgegenzubringen, die er verdient hat.“

Die anderen Kandidaten zur Bürgermeisterwahl sind Ulrike Jary (CDU) und Klaus Stöber (AfD).