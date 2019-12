In Eckardtshausen braucht es viel Geduld

Zeitungsleser wissen mehr! Das ist eine alte Weisheit. Eine Einwohnerin von Eckardtshausen sprach gerade eine putzige Episode über ein Päckchen an, das verloren schien und doch noch den Adressaten erreichte. Wenn es denn wenigstens so wäre, das Sendungen überhaupt zu ihr kämen, berichtet die Frau. Aber das sei in Eckardtshausen ein akutes Problem für Zustelldienste. Seitdem das Dorf zu Gerstungen gehört und seit Oktober eine neue Postleitzahl besitzt, laufe bei der Paketzustellung einiges schief. Das ist in der Vorweihnachtszeit besonders schmerzlich. Die Frau bestelle viele Dinge im Internet, Adventsschmuck zum Beispiel. Alle Zustelldienste schwächelten – vermutlich ob der neuen Postleitzahl und neuer Straßennamen. Auf einer Sendung war die gültige Zahl sogar mit der alten Postleitzahl überklebt worden, berichtet die Frau aus Eckardtshausen. Insgesamt 31 E-Mails mit (Trost)-Botschaften zum Lieferstatus habe sie zu einer einzigen Bestellung erhalten. Lieferungen kommen im jwd-Dorf seit Monden mit massiver Verspätung oder gar nicht an, berichtet die Kundin, für die Telefonate mit Service-Centern fast zum Alltag gehörten. Dagegen seien so niedliche Geschichten aus Ruhla – wie unlängst im „Guten Morgen“ zu lesen – das pure Vergnügen.