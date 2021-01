Eberhard Dachsel ist der Wetterfrosch dieser Zeitung in Eisenach.

Wetterfrosch In Eisenach hält der Schnee nur kurze Zeit

Nicht nur Schneeflocken tanzen vom Himmel über Thüringen. Zum zweiten Mal reichten sie, um eine auch für Eisenach beachtliche Höhe von acht Zentimeter zu bilden. 2019/2020 wurden wir mit Frau-Holle-Weiß nicht verwöhnt. An keinem Tag bedeckten ihre Flocken das Wintergrau.

Mehr Erfolg hat im zu Ende gehenden Monat die alte Dame vom Hörselberg in Thüringens Bergen. Gerade recht zu den Winterferien beträgt dort die Schneehöhe stellenweise über einen halben Meter. Doch in den tieferen Lagen hält das Winterkleid nur kurz.

Die Schuldigen sind schnell ausgemacht. Nicolai, Olaf, Peter und Quirlin bitten am Wetterhimmel zum Tanz: Tiefdruckgebiete, die mit recht milden Temperaturen und feuchter Luft aus dem Atlantik zu uns ziehen. Was sie dann nachts und vormittags bei Werten knapp unter dem Gefrierpunkt an Schnee mit sich bringen, schmilzt tagsüber bei Werten über Null gleich wieder dahin.

Ob die nächsten Hochdruckgebiete wohl besseres Winterwetter bringen? Sie tragen in diesem Jahr Namen der holden Weiblichkeit. Eher mildes Wetter versprechen sie, wenn sie kommen, punkten aber mit etwas mehr Sonnenschein.