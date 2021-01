In Eisenach steigt die Nachfrage nach Kleingärten

Der Verband der Kleingärtner in Eisenach und im Wartburgkreis hat eine neue Vorsitzende, wenn auch noch kommissarisch. Der Verbandstag, auf dem Andrea Jäger im letzten Jahr kandidieren wollte, ist wegen der Corona-Pandemie ausgefallen. Jetzt hofft die 52-Jährige, in diesem Jahr offiziell von den Vertretern der Vereine im Amt bestätigt zu werden. Der Verband vertritt die Interessen von 2700 Kleingärtnern in 68 Vereinen.

Andrea Jäger hat die Nachfolge von Heike Hoppe angetreten, die aus gesundheitlichen Gründen nach über zehn Jahren als Vorsitzende zurückgetreten ist. „Ich war eigentlich die Frau in der zweiten Reihe und arbeite mich jetzt nach und nach in die Materie ein“, sagt Jäger, die in ihrem Heimatverein Sonnenschein außerdem stellvertretende Vorsitzende und Schatzmeisterin ist. Sie bestätigt, dass in Zeiten des Lockdowns und Reiseverbots das Interesse an Kleingärten gestiegen ist. Leerstehende Parzellen hätten neue Pächter gefunden. „Hoffentlich schwindet das Interesse nicht, wenn Corona vorbei ist“, äußert die 52-Jährige.

Als aktuelles Problem benennt sie, dass wegen der Pandemie die Kontakte untereinander fehlen. Selbst der Vorstand müsse Entscheidungen kontaktlos in Form von Umlaufbeschlüssen treffen. „Es fehlt mir, vor Ort zu sein und mit den Leuten zu reden“, ergänzt die Vorsitzende. Nicht selten müssten Streitigkeiten unter den Kleingärtnern geschlichtet werden, was sich im persönlichen Gespräch besser bewerkstelligen lasse.

Rechtsfälle haben zugenommen. Wenn Kleingärtner beispielsweise ihre Pacht nicht bezahlen, kommt es zur Räumungsklage. „So etwas ist umfangreich und mit viel Ärger verbunden“, weiß Andrea Jäger. Sie hofft außerdem darauf, dass der Verband wieder seinen Wettbewerb um die schönste Anlage und den schönsten Garten ins Leben rufen kann. Auch dieser ist zuletzt wegen der Pandemie ausgefallen.

Für den neuen Vorstand werden weiter vorgeschlagen: Hartmut Werner als Stellvertreter, Ingolf Marx als Schatzmeister sowie Thomas Zschiegner (Wertermittlung), Holger Renner (Fachberater) und Heiko Kleinschmidt (Öffentlichkeitsarbeit) als Beisitzer. Der Verbandstag soll am 24. April stattfinden, wenn es die Situation zulässt.