In Eisenach wiederentdeckt: Vorzeichnung für Wagners Haus

Der Karton zum Sgraffito am Haus Wahnfried, dem Wohnhaus Richard Wagners in Bayreuth, ist restauriert worden. Er gehört zur Sammlung des Thüringer Museums Eisenach.

Das Eisenacher Stadtschloss ist zwar im Moment wie alle Museen geschlossen. Dennoch wird dort gerade eine außergewöhnliche Wiederentdeckung gezeigt: ein Karton zum Sgraffito am Haus Wahnfried, dem Wohnhaus Richard Wagners in Bayreuth. Die monumentale Vorzeichnung (Karton), die zur Übertragung des Entwurfs auf die Fassade gedient hatte, befindet sich seit Gründung des Reuter-Wagner-Museums in Eisenach in dessen Sammlung und ist restauriert worden.