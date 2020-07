In Frankenroda Sonne tanken an der Werra

Bürgermeisterin Erika Helbig (parteilos/links) freut sich über die zwei neuen großen Sonnensofas aus Holz an der Werra in ihrem Dorf Frankenroda. Sie sind jetzt durch Ranger des Naturparks Eichsfeld-Hainich-Werratal aufgestellt worden. Eines der Ruhesofas steht im Carl-Grübel-Park (Foto), ein anderes direkt an der Werra mit Blick auf den idyylischen Flusslauf. Bei der Übergabe dabei waren auch Claudia Wilhelm, Geschäftsführerin des Naturparks (vorn rechts), sowie Naturparksprecher Uwe Müller, Ranger Josef Jakobi und Ranger Andreas Klotz (hinten, von links) zugegen.