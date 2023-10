In Gedenken an zwei Eisenacher Theaterintendanten

Eisenach. Mit der zehnten Verlegung von Stolpersteinen in Eisenach wächst die Zahl am Einheitsfeiertag auf insgesamt 136 an.

Gut 40 Menschen interessieren sich am Mittag des Einheitsfeiertages für die inzwischen zehnte Aktion der Stolpersteinverlegung in Eisenach mit dem Künstler Gunter Demnig. „Es sind inzwischen fast 2000 Orte in 31 Ländern Europas dabei – den 100.000. Stein habe ich kürzlich in Nürnberg verlegt“, erzählt der Künstler, der im Dezember 1992 in Köln diese Aktion mit dem ersten Stein startet. Die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Eisenach, Ulrike Quentel, freut sich, dass sich mit den acht neuen Gedenksteinen die Zahl auf 136 Stolpersteine in Eisenach summiert.

Künstler Gunter Demnig setzt zwei Steine für die ehemaligen Theaterintendanten Richard Gorter und Richard Treu. Nun wuchs die Zahl auf 136 Stolpersteine in Eisenach. Foto: Norman Meißner

Vor den Stufen des Landestheaters setzt Gunter Demnig am Dienstag die ersten beiden neuen Steine. Juliane Stückrad, Vorsitzende der Freunde und Förderer des Landestheaters Eisenach, erinnert an das Geschehen von Vertreibung und Deportation in Eisenach vor mehr als 80 Jahren. „Ich stelle mit Grauen fest, dass viele unserer Bürger heute noch dazu fähig wären“, sagt sie. Vor dem Landestheater erinnern nun zwei Steine an Richard Gorter und Richard Treu, beides Intendanten der Eisenacher Bühne.

Richard Gorter leitete von 1924 bis 1927 Eisenachs Theater. „In Befürchtung deportiert zu werden, nahm sich Gorter im Januar 1943 das Leben“, schließt Schauspieler Christoph Rabeneck seine Ausführungen zu dessen Biografie. Richard Treu, der in Theresienstadt starb, war Ende der 1910er-Jahre hier Theaterintendant.

Weitere Stolpersteine setzt Gunter Demnig in der Hospitalstraße 1 für Theodore Meyer, in der Georgenstraße 36 für Ferdinand Müller, in der Fritz-Koch-Straße 2 für Martha und Alfred Maerker.

Ferner lässt der Künstler mitten auf dem Eisenacher Marktplatz zwei weitere Steine für Hedwig Hattenhauer und Eduard Pendrucki ein. Beide wurde am 15. November 1940 an dieser Stelle öffentlich angeprangert.