Die 1000-Jahrfeier von Herleshausen im Vorjahr wurde auch von hunderten Menschen aus der Wartburgregion besucht und teils sogar mitgestaltet. Das Fest hallt bis heute nach, in Herleshausen selbst allerdings mit Misstönen.

Wenn Walter Göpel (Wählergemeinschaft Südringgau), der Vorsitzende des Festausschusses der zurückliegenden 1000-Jahrfeier, und Peter Bauer (SPD) aus Protest die Gemeindevertreter-Sitzung in Herleshausen verlassen, dann brennt der Baum. Vor seinem Abgang schrieb Göpel Bürgermeister Lars Böckmann (parteilos) noch deutliche Zeilen ins Stammbuch: „Das Miteinander in der Gemeinde und der böse Festausschuss werden mit Füßen getreten, das ist bedauerlich.“ Es gehe nur noch ums Geld und persönliche Interessen, sagte Göpel enttäuscht. Die Zusammenarbeit mit dem Gemeindevorstand werde auch deshalb erschwert, weil wider besserem Wissen von einigen Protagonisten im Ort Falschaussagen gestreut würden.

Angelegenheit ist Zerreißprobe für Gemeinde

Debattiert wurde im Gremium die Frage, an wen der erwirtschaftete Überschuss (10.850 Euro) und die Spenden (13.660 Euro) der auch von vielen Thüringern besuchten 1000-Jahrfeier ausgezahlt werden. Die Geschichte zieht sich seit Mitte des Jahres wie ein roter Faden durch die Gemeindepolitik und hat für böses Blut in Herleshausen gesorgt. Die Angelegenheit ist eine Zerreißprobe für die Gemeinde. Einige Leute im Ort sähen sich deshalb nicht mehr in die Augen, hieß es in der jüngsten Gemeindevertretersitzung. „Das Fest wird nachträglich als politische Bühne genutzt“, bedauerte Peter Bauer.

Nach den Vorstellungen der Verwaltung sollte das Geld unter 36 Vereinen aus allen Ortsteilen aufgeteilt werden. Damit würden auch solche Vereine begünstigt, die keine Arbeit für die Jahrfeier leisteten, sondern nur anwesend waren. Beim Festausschuss sorgt das für Unverständnis, denn einige wenige Vereine und ihre Mitglieder hatten hunderte Stunden ehrenamtliche Arbeit für das Fest geleistet und sollen wie alle anderen mit 183 Euro abgespeist werden.

Warum und wie es zu dieser misslichen Situation kam, da sind der Festausschuss und Bürgermeister Lars Böckmann unterschiedlicher Meinung. Beide Seiten machen sich Vorwürfe. Die Verwaltung hat die Abrechnung lange Zeit nicht vorlegen können, heißt es auf der einen, der Festausschuss habe Vereinbarungen nicht eingelöst auf der anderen. Die Gräben sind tief. „Wir stehen hinter dem Festausschuss“, betonte die SPD-Fraktion und brachte einen Antrag ein, der die Auszahlung neu regelt. Der Antrag fand Zustimmung. Nun soll sich bis zum 16. Dezember der Förderverein „Zukunft Herleshausen“ als Dachorganisation gründen. Ein erster Anlauf war durch Corona ausgebremst worden. Gelingt das bis dahin nicht, wird das Geld bis zur Umsetzung auf Konten der Vereine Jugendclub Second Home, TSV Herleshausen und Werratalverein Südringgau geparkt.

Die Summe war nach Abschluss der erfolgreichen wie denkwürdigen 1000-Jahrfeier in den Gemeindehaushalt eingestellt worden, weil der Festausschuss kein eingetragener Verein ist. Bis Jahresende musste es jedoch aus dem kommunalen Etat herausgeeist werden, um die knapp 25.000 Euro nicht im großen Gemeindetopf verschwinden zu lassen.