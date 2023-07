In Leinefelde fährt ein Unbekannter gegen einen Peugeot und flüchtet

Die Polizei wurde am Freitag zu einer Unfallflucht in Leinefelde gerufen. (Symbolfoto)

Leinefelde. Die Unfallflucht ereignete sich am Freitagnachmittag in Leinefelde. An dem angefahrenen Peugeot entstand erheblicher Sachschaden.

Ein bislang Unbekannter Verkehrsteilnehmer kollidierte mit seinem Fahrzeug am Freitag in der Zeit von 15.15 bis 15.45 Uhr mit einem auf dem Parkplatz der Kita „Pfiffikus“ abgestellten blauen Pkw Peugeot. Dabei entstand am Peugeot ein Sachschaden an der Heckstoßstange, dem rechten Kotflügel sowie am Parksensor. Der Unfallverursacher verließ unerlaubt die Unfallstelle.