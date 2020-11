Den kommunalen Haushalt zu konsolidieren, darin ist die Stadt Ruhla geübt, denn nicht zum ersten Mal im letzten Jahrzehnt muss die Kommune jeden Euro umdrehen und einen Sparplan vorlegen. Für Bürgermeister Gerald Slotosch (parteilos) selbst ist diese Übung allerdings Premiere.

Die Einzelschritte zur Erstellung eines Haushaltskonsolidierungskonzeptes für die Stadt Ruhla sind klar. Der Bürgermeister stellte dem Stadtrat die derzeit sechs Aktionsstränge vor. Diese habe man in Gesprächen mit der Thüringer Aufbaubank, die man für diesen Prozess als Partner an der Seite habe, so abgestimmt.

Da ist zum einen die Erstellung des Haushaltsplanes für das Jahr 2021. „Dafür haben wir jetzt alle Daten zusammengetragen, die nun von der Aufbaubank analysiert werden“, so Slotosch. Im Dezember sollen die Stadtratsmitglieder das Ergebnis der Analyse auf den Tisch bekommen. Zum Zweiten laufe derzeit eine Liegenschaftsanalyse für die komplette Gemeinde. Und dies habe sich als aufwendiger als gedacht herausgestellt. Allein im Ortsteil Kittelsthal gebe es über 700 städtische Grundstücke. Da kämen dann mit Ruhla und Thal noch einige hundert hinzu.

Kita-Bedarfsplanung ist Maß der Dinge

Der dritte Schwerpunkt ist, erklärt Slotosch, die Investitions-Analyse. Da habe man ja Prioritäten, wo man investieren wolle und müsse. Der vierte Punkt ist die Finanzierung der Kindertagesstätten. Die Bedarfsplanung für 2021 liege vor und zeige, dass alle 200 Plätze in den beiden städtischen Einrichtungen belegt seien. „Wir sind voll ausgelastet“, so der Bürgermeister. Bei der Finanzierung müsse man sich aber an den Landesdurchschnitt halten. Das könne im Endergebnis auch zu höheren Betreuungsbeiträgen für die Familien führen.

Bei der Einnahme-Analyse der Stadt habe sich gezeigt, dass die Stadt im Bereich der Steuern über dem Landesdurchschnitt liege, dort also wohl keine Anpassungen nötig seien. In Sachen Personal als sechstem Punkt werde gerade angeschaut, wie es in anderen Kommunen der Größe Ruhlas gehandhabt werde, wie dort die Stellenpläne aussehen und was sich daraus für die Stadt folgern lässt. In all diesen Fragen sei man mit der Aufbaubank im Gespräch. Slotosch: „Und das ist nicht ohne, schließlich läuft das alles neben dem normalen Tagesgeschäft der Verwaltung.“