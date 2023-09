Der Verein Expika motiviert Kinder seit Jahren zu mehr Bewegung und einer gesunden Ernährung. Eine der zahlreichen Aktionstage in Schulen und Kindergärten fand am Donnerstag in der Grundschule Ruhla statt. Unterstützt und finanziert wird das Projekt vom REWE Regiemarkt Ost GmbH Ost. Alexis (Klasse 3b) gibt sich beim Slalomsprint große Mühe.