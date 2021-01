Eisenach. Die Infektionszahlen im Wartburgkreis sind am Wochenende gesunken. Nach wie vor sind im St.-Georg-Klinikum über die Hälfte der Betten auf der Corona-Station belegt.

Infektionszahlen in Wartburgregion sinken

Auf der Intensivstation des St. Georg-Klinikums Eisenach sind derzeit 26 der 33 planbaren Betten belegt. In zwei dieser Betten werden derzeit Corona-Patienten behandelt, einer mit invasiver Beatmung. Auf der Isolierstation werden aber weiterhin über 40 Covid-Patienten betreut.

Nach den jüngsten Zahlen des Robert-Koch-Institutes (RKI) mit Stand 18. Januar, 0 Uhr, sind die Corona-Inzidenzwerte (Zahl der Neuinfektionen binnen Tagen auf 100.000 Einwohner) sowohl in der Stadt Eisenach als auch im Wartburgkreis weiter im Sinkflug. In den 24 Stunden zuvor wurde danach keine Neuinfektion in der Region registriert. Wobei diese Zahlen wegen des Wochenendes immer nur bedingt aussagekräftig sind.

In der Stadt Eisenach gab es in den vergangenen sieben Tagen 54 Neuinfektionen, damit liegt der Inzidenzwert bei 127,8, und im Wartburgkreis kamen 186 Fälle hinzu, das ergibt einen Wert von 156,3.